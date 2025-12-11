На строящемся мосту через реку Синичку в Подмосковье завершили устройство свай
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Устройство свайного основания и ростверка завершили на строительстве моста через реку Синичку, который станет частью дублёра Пятницкого шоссе. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила в соцсетях ведомства.
Дублёр Пятницкого шоссе будет проходить от посёлка Отрадное до деревни Юрлово. Согласно проекту, он включает, помимо моста через Синичку, два путепровода и разворотную петлю на выезде на «старое» Пятницкое шоссе.
«Устройство свайного основания на мосту является важным этапом, после которого можно перейти к возведению опор. Параллельно ведутся работы на путепроводах в районе деревни Сабурово и у СНТ «Гея», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Марата Сибатулина.Движение по новой дороге планируют открыть в 2026 году.
Минтранс Подмосковья публикует в своих соцсетях — Telegram-канале «Дороги и транспорт МО», канале в мессенджере МАХ и странице «ВКонтакте» — новости о строительстве и ремонте дорог, предупреждения для водителей о перекрытиях и неблагоприятных погодных условиях, а также о рейдах по безопасности и пр.