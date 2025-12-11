На строящемся мосту через реку Синичку в Подмосковье завершили устройство свай

11 декабря 2025, 12:20

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Устройство свайного основания и ростверка завершили на строительстве моста через реку Синичку, который станет частью дублёра Пятницкого шоссе. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила в соцсетях ведомства.





Дублёр Пятницкого шоссе будет проходить от посёлка Отрадное до деревни Юрлово. Согласно проекту, он включает, помимо моста через Синичку, два путепровода и разворотную петлю на выезде на «старое» Пятницкое шоссе.





«Устройство свайного основания на мосту является важным этапом, после которого можно перейти к возведению опор. Параллельно ведутся работы на путепроводах в районе деревни Сабурово и у СНТ «Гея», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Марата Сибатулина.