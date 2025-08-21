Активисты подмосковного «Движения Первых» рассказали Воробьёву о своих проектах

21 августа 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске состоялось заседание Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с «Движением Первых». Региональное отделение насчитывает уже 589 тыс. детей и подростков Подмосковья, а также 74 тыс. наставников.





Это самое большое отделение в стране. За год число участников движения в области увеличилось на 200 тыс. человек. Ребята рассказали губернатору о проектах, которые они реализуют в Подмосковье, и участии в различных мероприятиях.

«У нас порядка 600 тыс. активных, неравнодушных девчонок и мальчишек, которые вынашивают и реализуют замыслы, мечты, делают добрые дела. Это очень здорово, когда школьники разных возрастов знакомятся, обсуждают, ищут важные инициативы. Очень рад, что мы можем встречаться, обмениваться чем-то интересным и полезным», – сказал губернатор.

«Вы генерите идеи, предлагаете проекты. И наша задача – донести до вас, что все полезные, интересные и креативные инициативы мы поддержим. Чем больше вы будете предлагать, тем заметнее будет движение. Кроме того, это отличная возможность самореализации», – добавил Воробьёв.

«Хочу поблагодарить губернатора за личное участие не только в работе координационных советов, но и в прямой поддержке «Движения Первых». С момента открытия регионального отделения ведётся активная, масштабная работа. В Подмосковье к движению присоединилось огромное количество ребят, и мы высоко ценим усилия всей команды», – сказала зампред Правления «Движения Первых» Ксения Янова.

«Дети – соавторы всех наших проектов. Всё, что мы делаем, нацелено на их развитие, безопасность и становление личности. Я горжусь нашими активистами, которые вносят большой вклад в развитие региона. Дети – это будущее Подмосковья, будущее России. И все, что они сейчас делают, даёт уверенность в том, что мы идём правильным путём», – сказала председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.