Губернатор Подмосковья Воробьёв заявил о необходимости изучать ИИ в школах

21 августа 2025, 12:46

оригинал Фото: istockphoto.com/MUNTHITA LAMLUE

Искусственный интеллект становится важнейшим рабочим инструментом для решения множества задач, поэтому школьников надо учить его использовать. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме педагогов Подмосковья.





Форум открылся в Красногорске в четверг, 21 августа. В его работе принимают участие представители учебных заведений региона, а также глава Сбербанка Герман Греф, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, представители компании «Яндекс» и другие.





«Наш сегодняшний форум отличается от предыдущих тем, что в голове каждого из нас, а особенно наших детей, учеников, присутствует тема искусственного интеллекта. И это в центре, а не на периферии. Нам очень важно в этом разобраться. Искусственный интеллект может освободить учителей от рутины. И я бы хотел, чтобы наши дети умели пользоваться искусственным интеллектом. Я думаю, это преимущество», — сказал Андрей Воробьёв.