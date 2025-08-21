В Подмосковье на Форуме педагогов обсудили внедрение ИИ в систему образования
Внедрение искусственного интеллекта в систему образования Подмосковья стало одной из главных тем Форуме педагогов. Это мероприятие каждый год проходит в Доме правительства Московской области перед новым учебным годом.
На форуме собрались директора школ и колледжей, ректоры вузов и учителя. Они обсуждают ключевые направления развития системы образования, задачи на учебный год, делятся опытом и успешными практиками.
Пленарную сессию «Образование будущего: тренды, инновации, ИИ» открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Наше мероприятие – знаковый предвестник очередного учебного года. Мы собираемся, чтобы ещё раз сказать слова благодарности учителям, подчеркнуть, что для нас образование имеет большое значение. Особенно важно, когда учитель не устаёт учиться сам, когда всё новое, умное, находит место в наших школах, а их у нас больше 1,5 тыс.», – отметил Воробьёв.Он напомнил, что в этом году в Подмосковье пойдут учиться 1 млн. 110 тыс. детей.
«Мы знаем, что после девятого класса около половины ребят выбирают колледжи, поэтому очень важно их модернизировать, что мы и делаем. Сегодняшний педагогический форум отличается от предыдущих тем, что сейчас большое жизни приобретает искусственный интеллект. И я очень благодарен Герману Оскаровичу Грефу, всей команде Сбера за то, что они предлагают и в профессиональном образовании, и в государственном управлении новое, полезное, чтобы быть конкурентоспособным и эффективным. Здесь сегодня присутствует и Яндекс, который также щедро делится наработками», – добавил глава региона. 2
Греф рассказал о внедрении искусственного интеллекта в систему образования.
«Сбер и Московскую область связывает стратегическое партнёрство. Это один из наших самых близких партнёров в образовании, технологиях, инвестпроектах. В Подмосковье работает команда, стремящаяся к саморазвитию, к развитию региона, к улучшению жизнь людей. То, что вы делаете в Московской области в части партнёрства с выдающимися российскими вузами, стратегически необходимо. Это выведет систему образования в регионе на новый уровень. Ведь нельзя быть конкурентоспособным, если ты не инвестируешь в образование и науку», – сказал Греф.
По его мнению, сегодня ключевой технологией является искусственный интеллект, и большинство людей уже не может обойтись без него.
«Это касается и сферы образования. ИИв руках учителя может помочь построить весь образовательный процесс, отталкиваясь от интересов и задач самого ученика. Внедрение AI облегчает жизнь учителю, позволяя ему больше концентрироваться на взаимодействии с детьми, учитывая их индивидуальность», – добавил глава Сбера.Благодаря соглашению, которое правительство Московской области подписало со Сбером, у подмосковных педагогов появится цифровой помощник. Уже 250 учителей из 20 школ в Дмитрове и Лобне протестировали «Ассистента преподавателя» на основе генеративного ИИ. Он помогает за несколько минут подготовиться к уроку, создаёт персональные задания под каждого ученика, даёт рекомендации и даже работает как психолог. В результате учителя могут тратить гораздо меньше сил на рутинную работу и уделять больше времени общению с детьми.
С сентября к проекту подключатся 407 школ Подмосковья и более 3 тыс. учителей.
Московская область занимается и собственной разработкой – «Умный помощник учителю». Он будет проверять рукописные тексты, искать ошибки, рекомендовать оценку. Если раньше на проверку тетрадей у педагога уходило около трёх часов, то с помощью искусственного интеллекта выйдет в шесть раз меньше.
Сейчас в системе образовании Подмосковья в «цифру» уже переведено 19 услуг. Это запись в детсад, школу, колледж, кружки, электронный дневник, электронные договоры на услуги дополнительного образования и многое другое.
В июне запустили систему «Паспорт школы», которая сократила время на приёмку учебных заведений с нескольких дней до 30 минут, и дистанционный мониторинг оборудования. В образовательных учреждениях работают мобильные приложения и чат-боты. До конца года в шесть услуг планируется внедрить искусственный интеллект. Это запись в школу, кружки и секции, аттестация педагогов, подача заявлений на экзамены, компенсация платы за детсад.
С 1 сентября все десятые классы в Подмосковье станут предпрофессиональными. Чтобы выстроить траекторию «школа – колледж или вуз – карьера» важна связь с работодателями. Сегодня уже более 400 крупных предприятий являются партнёрами учебных заведений Подмосковья.
С 2023-го в России работает Единая модель профориентации. В Подмосковье проект охватывает около 500 тыс. школьников 6-11 классов. Более половины из них прошло профдиагностику. В этом году проведено свыше 3 тыс. экскурсий, мастер-классов и профессиональных проб.
Отдельный акцент в Подмосковье – на математическом образовании. В мае на базе Технолицея им. Долгих открыт центр «Вектор». Цель – сделать математику доступной и интересной для каждого школьника. Кроме того, в 721 школе работают порядка 2 тыс. математических классов, где занимаются более 50 тысяч ребят.
В Подмосковье также усиливают естественно-научное образование. С 1 сентября на базе Физтех-лицея им. Капицы начинает работу центр «Спектр», задача которого – повышение уровня массового образования по физике, химии и биологии. Помимо этого, пилотными площадками станут 30 школ в 21 муниципалитете. Для ребят организуют интенсивы в Технопарке, онлайн-лекции и профильные программы.