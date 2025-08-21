В Подмосковье на Форуме педагогов обсудили внедрение ИИ в систему образования

21 августа 2025, 15:56

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Внедрение искусственного интеллекта в систему образования Подмосковья стало одной из главных тем Форуме педагогов. Это мероприятие каждый год проходит в Доме правительства Московской области перед новым учебным годом.





На форуме собрались директора школ и колледжей, ректоры вузов и учителя. Они обсуждают ключевые направления развития системы образования, задачи на учебный год, делятся опытом и успешными практиками.



Пленарную сессию «Образование будущего: тренды, инновации, ИИ» открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Наше мероприятие – знаковый предвестник очередного учебного года. Мы собираемся, чтобы ещё раз сказать слова благодарности учителям, подчеркнуть, что для нас образование имеет большое значение. Особенно важно, когда учитель не устаёт учиться сам, когда всё новое, умное, находит место в наших школах, а их у нас больше 1,5 тыс.», – отметил Воробьёв.

«Мы знаем, что после девятого класса около половины ребят выбирают колледжи, поэтому очень важно их модернизировать, что мы и делаем. Сегодняшний педагогический форум отличается от предыдущих тем, что сейчас большое жизни приобретает искусственный интеллект. И я очень благодарен Герману Оскаровичу Грефу, всей команде Сбера за то, что они предлагают и в профессиональном образовании, и в государственном управлении новое, полезное, чтобы быть конкурентоспособным и эффективным. Здесь сегодня присутствует и Яндекс, который также щедро делится наработками», – добавил глава региона. 2

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Сбер и Московскую область связывает стратегическое партнёрство. Это один из наших самых близких партнёров в образовании, технологиях, инвестпроектах. В Подмосковье работает команда, стремящаяся к саморазвитию, к развитию региона, к улучшению жизнь людей. То, что вы делаете в Московской области в части партнёрства с выдающимися российскими вузами, стратегически необходимо. Это выведет систему образования в регионе на новый уровень. Ведь нельзя быть конкурентоспособным, если ты не инвестируешь в образование и науку», – сказал Греф.

«Это касается и сферы образования. ИИв руках учителя может помочь построить весь образовательный процесс, отталкиваясь от интересов и задач самого ученика. Внедрение AI облегчает жизнь учителю, позволяя ему больше концентрироваться на взаимодействии с детьми, учитывая их индивидуальность», – добавил глава Сбера.

А. Воробьёв и Г. Греф (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

