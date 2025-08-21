В Подмосковье вручили дипломы лучшим школам региона

21 августа 2025, 13:06

оригинал Андрей Воробьёв и директор гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе. Фото: кадр из видеотрансляции

Форум педагогов Подмосковья открылся в Красногорске в четверг, 21 августа. В ходе мероприятия были объявлены школы, возглавившие рейтинг образовательных учреждений Московской области.





Дипломы победителям вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



Третье место занял лицей №34 в Мытищах. На второе место вышла школа №9 в Ступине. Первое место заняла гимназия №16 «Интерес» в Ступине. А дипломы «Флагман образования Московской области 2025 года» получили Физтех-лицей им. П.Л. Капицы в Долгопрудном и областная гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе.





«Я хочу поблагодарить всех наших учителей и сказать, что образование для нас важно. У нас есть различные меры поддержки педагогов. И мы один из немногих регионов, где число школьников продолжает увеличиваться. В этом году в школы Подмосковья пойдут 1 миллион 110 тысяч школьников — на 40 тысяч больше, чем в прошлом году», — сказал Андрей Воробьёв.