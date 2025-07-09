Активные долголеты Раменского украсили город цветами

09 июля 2025, 13:30

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Цветочную клумбу создали участники проекта «Активное долголетие» во дворе дома №10 на Коммунистической улице в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Одним из участников волонтёрского благоустройства стал Анатолий Феодосьевич. Он долго жил на Урале, а несколько лет назад переехал в Раменское и включился в мероприятия «Активного долголетия».





«Мужчина считает, что работы коммунальных служб недостаточно: вклад в благоустройство города должен внести каждый. Поэтому он вместе с другими участниками клуба «Активное долголетие» из микрорайона Холодово высадил во дворе дома бархатцы, петунии и альбы», — говорится в сообщении.