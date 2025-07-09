Доходы муниципальных бюджетов Подмосковья выросли более чем на 17%

09 июля 2025, 12:12

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Поступления в бюджеты муниципалитетов Московской области за первые два квартала текущего года составили 156 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики и финансов.







«Основной прирост дали поступления по налогу на доходы физических лиц и налогам на совокупный доход. НДФЛ принёс в муниципальные бюджеты 77 миллиардов рублей (прирост составил 17,2%). А сумма выплаченных налогов на совокупный доход составила 37 миллиардов рублей, показав прирост на 15,8%», — уточнил глава регионального министерства Дмитрий Прянчиков.