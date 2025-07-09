В Подмосковье оформили более 6 млн электронных рецептов на льготные лекарства
Свыше 6 миллионов рецептов на льготные лекарства оформили в Московской области с начала текущего года в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала 2025 года в Московской области оформили более 6,2 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. Электронный рецепт невозможно потерять или испортить, он всегда под рукой», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Электронный рецепт для пациента могут оформить на личном приёме у в врача или на телемедицинской консультации. Продление таких рецептов проводится дистанционно — с помощью телемедицины.
Информация обо всех выписанных пациенту электронных рецептах хранится в его личном кабинете на областном портале госуслуг «Здоровье».