В Московской области провели более 630 тысяч цифровых проверок спортплощадок
Свыше 630 тысяч проверок состояния спортивных площадок провели в Московской области с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Ежедневно проводится осмотр более 12,6 тыс. расположенных в Подмосковье спортплощадок. Сотрудники делают фотографии и заполняют чек-лист в приложении. Результаты проверки поступают в электронном виде в курирующее ведомство. С начала введения этой системы было проведено более 630 тысяч проверок», — говорится в сообщении.Цифровые проверки позволили выявить и устранить более 1,7 тыс. нарушений в содержании спортивных площадок.
Кроме того, наблюдение за состоянием площадок ведётся также с помощью видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион».