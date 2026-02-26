Актриса Яковлева опровергла слухи о вражде с Дмитрием Нагиевым
Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева в интервью Надежде Стрелец развеяла слухи о конфликте с актером Дмитрием Нагиевым. По словам артистки, кажущиеся противоречия с коллегой были всего лишь частью шутливой игры.
Яковлева подчеркнула, что за внешней пикировкой не стояло реальных разногласий. Все происходящее носило исключительно развлекательный характер и было рассчитано на публику.
«Была пресс‑конференция: Дима на меня бочку катил, а я на него должна была. Но это он играл. Я тогда сказала: "Я в первый раз работала с артистом из цирка". Но это не моя находка, а Гармашевской. И вообще, когда Гармаш и Нагиев в одном месте — это будете ржать без конца, потому что один хлеще другого», — вспомнила Яковлева.Неоднозначные реплики на пресс‑конференции ранее породили в СМИ и соцсетях домыслы о напряженных отношениях между Яковлевой и Нагиевым. Однако теперь стало ясно, что обмен колкостями был частью артистической импровизации и своеобразным мини‑представлением для журналистов.