Актриса Яковлева опровергла слухи о вражде с Дмитрием Нагиевым

26 февраля 2026, 06:25

Елена Яковлева (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева в интервью Надежде Стрелец развеяла слухи о конфликте с актером Дмитрием Нагиевым. По словам артистки, кажущиеся противоречия с коллегой были всего лишь частью шутливой игры.





Яковлева подчеркнула, что за внешней пикировкой не стояло реальных разногласий. Все происходящее носило исключительно развлекательный характер и было рассчитано на публику.



«Была пресс‑конференция: Дима на меня бочку катил, а я на него должна была. Но это он играл. Я тогда сказала: "Я в первый раз работала с артистом из цирка". Но это не моя находка, а Гармашевской. И вообще, когда Гармаш и Нагиев в одном месте — это будете ржать без конца, потому что один хлеще другого», — вспомнила Яковлева.