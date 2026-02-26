Диброва обвинила Елену Товстик в манипуляциях детьми

26 февраля 2026, 06:13

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва в подкасте «Время красоты» резко прокомментировала поведение бывшей жены своего избранника Романа Елены Товстик. Об этом пишет Super.





По словам модели, экс‑супруга игнорирует судебное решение, согласно которому бизнесмен имеет право видеться с младшими детьми каждые выходные. Диброва заявила, что Товстик довела ситуацию до абсурда.



«Роман стоит под забором, хотя уже есть судебное утверждение», — поделилась Полина.