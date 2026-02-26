Диброва обвинила Елену Товстик в манипуляциях детьми
Полина Диброва в подкасте «Время красоты» резко прокомментировала поведение бывшей жены своего избранника Романа Елены Товстик. Об этом пишет Super.
По словам модели, экс‑супруга игнорирует судебное решение, согласно которому бизнесмен имеет право видеться с младшими детьми каждые выходные. Диброва заявила, что Товстик довела ситуацию до абсурда.
«Роман стоит под забором, хотя уже есть судебное утверждение», — поделилась Полина.Модель охарактеризовала Елену как «недоговороспособную и необъективную», заявив, что та намеренно создает образ жертвы и манипулирует обстоятельствами. Старшие дети Романа от прошлого брака приняли сторону отца и проживают с ним. Как утверждает Диброва, Товстик якобы вместо живого диалога с детьми публикует длинные посты в соцсетях, напоминающие тексты ChatGPT.