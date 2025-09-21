Акция «День в лесу, сохраним лес вместе» подарила Серпухову 120 рябин

21 сентября 2025, 12:54

Фото: администрация г.о. Серпухов

В Екатерининском сквере глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поучаствовал в посадке рябиновой аллеи. Об этом сообщили в администрации.





Озеленение общественных пространств — важный вклад в будущее округа, а для местных жителей такие акции давно стали традицией. Посадка деревьев прошла в День рождения Серпухова. Шимко поблагодарил всех участников и отметил, что совместные усилия помогают сохранять красоту, уют и экологическое благополучие муниципалитета, а посаженные деревья будут расти вместе с городом.





«Спасибо всем, кто сегодня, в День рождения Серпухова, присоединился к доброй акции...» — сказал он.

