Акция «День в лесу, сохраним лес вместе» подарила Серпухову 120 рябин
В Екатерининском сквере глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поучаствовал в посадке рябиновой аллеи. Об этом сообщили в администрации.
Озеленение общественных пространств — важный вклад в будущее округа, а для местных жителей такие акции давно стали традицией. Посадка деревьев прошла в День рождения Серпухова. Шимко поблагодарил всех участников и отметил, что совместные усилия помогают сохранять красоту, уют и экологическое благополучие муниципалитета, а посаженные деревья будут расти вместе с городом.
«Спасибо всем, кто сегодня, в День рождения Серпухова, присоединился к доброй акции...» — сказал он.
Рябина, выбранная для аллеи, не только улучшит экологическую обстановку и создаст новые зоны для отдыха, но и символизирует силу и стойкость — её яркие ягоды оживят городской пейзаж осенью. Мероприятие объединило горожан и укрепило чувства общности и ответственности за окружающую среду.