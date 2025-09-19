В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на шести дорогах

19 сентября 2025, 16:26

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые искусственные неровности отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных в шести подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели на двух улицах в черте городов и на четырёх дорогах в малых населённых пунктах.





«В городах искусственные неровности привели в порядок на улице Пушкина в Луховицах и на Октябрьской улице в Пушкине», — говорится в сообщении.