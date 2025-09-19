В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на шести дорогах
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые искусственные неровности отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных в шести подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели на двух улицах в черте городов и на четырёх дорогах в малых населённых пунктах.
«В городах искусственные неровности привели в порядок на улице Пушкина в Луховицах и на Октябрьской улице в Пушкине», — говорится в сообщении.Кроме того, неровности починили в селе Иудино Сергиево-Посадского округа, в серпуховской деревне Новая, в солнечногорском селе Алабушево, а также на Михневском шоссе и в посёлке Малаховка в округе Люберцы.
Искусственные неровности устанавливают рядом с социально значимыми объектами, на нерегулируемых перекрёстках и в потенциально опасных местах, где водители часто превышают разрешённую скорость.