«Услышать Победу»: жители Подмосковья смогут принять участие в масштабной акции

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Жители Подмосковья могут присоединится к масштабной патриотической акции «Услышать Победу». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 15 мая, напомнили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
«Это отличная возможность прикоснуться к истории, проникнуться атмосферой того времени. Акция также поможет расширить представление об одном из самых значимых событий в летописи Отечества», – сказал депутат Совета депутатов муниципалитета Руслан Шаипов.Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачёва добавила, что акция «Услышать Победу» направлена не только на сохранение памяти о предках, погибших в борьбе за свободу, но и на объединение нынешнего поколения с героическим прошлым.
В рамках акции работает специальная телефонная линия. Участники акции услышат уникальные архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году. Чтобы присоединиться к акции, достаточно позвонить по номеру 8 (800) 200-09-05
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Лора Луганская