Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ «Услышать Победу»: жители Подмосковья смогут принять участие в масштабной акции

«Услышать Победу»: жители Подмосковья смогут принять участие в масштабной акции

Видео: сайт may9.ru

Оригинал
Жители Подмосковья могут присоединится к масштабной патриотической акции «Услышать Победу». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 15 мая, напомнили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
«Это отличная возможность прикоснуться к истории, проникнуться атмосферой того времени. Акция также поможет расширить представление об одном из самых значимых событий в летописи Отечества», – сказал депутат Совета депутатов муниципалитета Руслан Шаипов.
Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачёва добавила, что акция «Услышать Победу» направлена не только на сохранение памяти о предках, погибших в борьбе за свободу, но и на объединение нынешнего поколения с героическим прошлым.

В рамках акции работает специальная телефонная линия. Участники акции услышат уникальные архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году. Чтобы присоединиться к акции, достаточно позвонить по номеру 8 (800) 200-09-05


Читайте также:

Россияне могут присоединиться к уникальной акции «Услышать Победу»

Россияне могут стать участниками акции «Услышать Победу»

Стартовала уникальная акция «Услышать Победу»
#подмосковье
#московская область
#химки
#день победы
#великая отечественная война
#история
#акция
Житель Ногинска попался на краже из магазина более 20 электровилок и розеток
09 апреля 2025, 13:11

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Житель Ногинска попался на краже из магазина более 20 электровилок и розеток
«Росгвардейцы прибыли в гипермаркет по сигналу от тревожной кнопки. На месте они выяснили, что мужчина спрятал за пазуху партию товара и, не заплатив за взятое, прошёл мимо кассы и попытался скрыться. Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали похитителя розеток и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства. Сам задержанный не сумел объяснить причину своего поступка и заявил, что его «бес попутал». Выяснилось, что мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности — за причинение тяжкого вреда здоровью.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, за что могут наказать в пожароопасный период

В Подмосковье поймали угонщика-рецидивиста

Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина
#росгвардия
#кража
#магазин
#ленинский городской округ
#ногинск
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт детсада «Улыбка» в Серпухове завершат до 1 сентября
09 апреля 2025, 12:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Улыбка» при школе №3, расположенный в посёлке Пограничный городского округа Серпухов, капитально ремонтируют, завершить работы планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Двухэтажное здание детского сада было построено в 1986 году, его общая площадь составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте ведутся кровельные и отделочные работы», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в детском саду обновят фасад, крышу и входную группу, заменят инженерные сети, сантехнику и радиаторы, а также двери, окна, полы и потолки. В перечень работ входит также внутренняя отделка помещений, установка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

Читайте также:

В Московской области восстановили фасады более 900 жилых домов

В Ступине в текущем году отремонтируют 47 многоквартирных домов

В 110 многоквартирных домах Московской области в этом году заменили лифты
#министерство строительного комплекса мо
#минстройкомплекс мо
#детский сад
#детсад
#серпухов
#капитальный ремонт
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору сливочного масла
09 апреля 2025, 12:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сливочное масло содержит такие витамины, как А, C, Е, D и К. Вместе с высоким содержанием кальция и минералами они благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей и работу желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Там посоветовали, как выбрать нужное сливочное масло.
«В зависимости от массовой доли жира, в России принята классификация масла: традиционное с массовой долей жира 82,5%; любительское (80%), крестьянское (72,5%), бутербродное (61%) и чайное (50%). А тип используемых сливок делит масло на сладкосливочное, производимое из пастеризованных свежих сливок, и кислосливочное из пастеризованных, сквашенных молочнокислыми заквасками сливок. Этот продукт также может быть солёным или несолёным», – рассказали в ведомстве.
В соответствии с ГОСТом масло должно содержать только молочный жир, других в нём быть не должно.
«При покупке надо обратить внимание на упаковку. На ней должно быть написано именно «сливочное масло» или «масло из коровьего молока», а в составе должны быть только сливки. Слово «состав» может отсутствовать на упаковке. Надписи «изготовлено из сливок» или «изготовлено из пастеризованных сливок» тоже свидетельствуют, что продукт – однокомпонентный и произведён по ГОСТу», – добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.
Там подчеркнули, что заморозка не ухудшает свойств сливочного масла.

Сливочное масло высококалорийное, поэтому в рацион его нужно добавлять умеренно. По рекомендациям Роскачества, употреблять продукт стоит в расчёте 5-10 граммов в день. Это предотвратит набор избыточной массы тела.

Читайте также:

Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий

В Мытищах школьнице из ДНР от имени президента подарили щенка

В Богородском округе ввели карантин по бешенству из-за заражённой лисы
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#масло
#торговля
#продукты
#продовольствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв высказался о рисках дорогой ипотеки
09 апреля 2025, 12:41

Фото: iStock/yavorskiy

Сегодня в России очень дорогая ипотека, хотя и существуют льготные программы. Семейная ипотека - важный элемент обеспечения стабильности на рынке жилья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Любая долговая нагрузка при высоких ставках – риск для стабильного существования. Что у нас в регионе сделано для строительства? Подтверждена стратегическая важность строительства комфортного нового жилья. Это один из нацпроектов президента. Это значит, что та семейная ипотека, которую оставили сегодня, и президент об этом сказал, является тем важным элементом обеспечения стабильности на рынке жилья. Потому что большинство людей не в состоянии заплатить за квартиру сразу 10 млн рублей и более», – отметил Воробьёв.
Как напомнило издание, 8 апреля Воробьёв встретился с президентом Владимиром Путиным. Губернатор рассказал «Ведомостям» об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес и о модернизации коммунальной инфраструктуры после трудной зимы 2023 года.

Читайте также:

Губернатор Андрей Воробьёв: IT-колледж хотят создать в Подмосковье

Модернизация теплоснабжения улучшит жизнь 80% населения Подмосковья, сообщил Воробьев

Воробьев: более 600 объектов водоснабжения построят и отремонтируют за 3 года
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#ипотека
#жильё
#семейная ипотека
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Андрей Воробьёв: IT-колледж хотят создать в Подмосковье
09 апреля 2025, 12:39

Фото: iStock / Jacob Wackerhausen

В Подмосковье ведётся большая работа по подготовке кадров для отрасли высоких технологий. В частности, в регионе разрабатывают идею создания IT-колледжа, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Современные школы дают возможность понять язык программирования, научиться писать коды, администрировать. А специальность очень молодая, и всё, что связано с IT, рождается, наверное, в 16 . Поэтому мы сегодня хотим реализовать амбициозную идею создания IT-колледжа. Безусловно, нам помогает «Профессионалитет» – сокращённая программа обучения для приобретения и освоения профессии. Мы идем в эту сторону. Видим большой запрос молодежи на желание получить профессию в короткий период, потому что это позволяет зарабатывать приличные деньги», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в 10-11 классах дети уже могут приобретать профессиональные навыки и в более короткий промежуток времени становиться специалистами по кибербезопасности и по программированию.

Читайте также:

Модернизация теплоснабжения улучшит жизнь 80% населения Подмосковья, сообщил Воробьев

Воробьев: более 600 объектов водоснабжения построят и отремонтируют за 3 года

Воробьёв рассказал о совместном обсуждении многих вопросов с властями Москвы
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#it
#колледж
#образование
#молодёжь
Следите за нашими новостями
в удобном формате