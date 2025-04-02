Россияне могут стать присоединиться к уникальной акции «Услышать Победу»

Видео: сайт may9.ru
В России в преддверии 80-летия Великой Победы над фашизмом стартовал проект, позволяющий погрузиться в атмосферу мая 1945 года.
На протяжении двух месяцев, с 15 марта до 15 мая, каждый может стать участником акции «Услышать Победу», соприкоснуться со свидетельствами победного времени. Для этого нужно набрать номер горячей линии 8 (800) 200-0905. Звонок бесплатный.
Россияне смогут услышать голоса непосредственных участников великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Георгий Жуков выступает во время подписания капитуляции. Можно услышать и воспоминания Лидии Овчаренко — регулировщицы, находившейся в памятный день 9 Мая у Бранденбургских ворот.
Подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на сайте и в телеграм-канале.
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Россияне смогут услышать голоса непосредственных участников великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Георгий Жуков выступает во время подписания капитуляции. Можно услышать и воспоминания Лидии Овчаренко — регулировщицы, находившейся в памятный день 9 Мая у Бранденбургских ворот.
Подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на сайте и в телеграм-канале.
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Лора Луганская