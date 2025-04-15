Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями

Фото: пресс-служба г. о. Химки
Видео: сайт www.may9.ru
В России продолжается уникальная акция «Услышать Победу», приуроченная с предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Позвонив по номеру 8 800 200 09 05, можно услышать архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году.
«Это, например, выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова на подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь Юрия Левитана о капитуляции, а также интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – отмечают организаторы.Всероссийская акция продлится до 15 мая. Проект реализуется во всех регионах страны.
Подробнее об этой и других мероприятиях к юбилею Великой Победы можно узнать на сайте.
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Лора Луганская