Акцию для поддержки льготников «Культура поMAХимуму» запустили в Подмосковье
В России по инициативе Министерства культуры страны стартовала специальная акция для льготников - людей с инвалидностью, студентов, членов многодетных семей и пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе Минкульттуризма Московской области.
Предъявив цифровой ID в национальном мессенджере MAX, льготники смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры. Побывать можно будет в музеях, театрах, на концертах и культурно-досуговых учреждений. Акция продлится до 1 марта.
«Для посещения учреждения культуры нужно перейти в Цифровой ID в мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код. Список мероприятий можно найти на портале «Культура.РФ» в разделе «Культура поMAХимуму», – отметили в подмосковном ведомстве.Граждане льготных категорий в каждом регионе, посетившие самое большое количество учреждений культуры, получат призы. Чтобы принять участие в акции, при посещении нужно сделать фотографию узнаваемого объекта внутри него и отправить изображение в чат-бот «Культура поMAXимуму» в мессенджере MAX. Чат-бот начнёт работать с 25 февраля.
Цифровой ID в MAX – аналог бумажных документов в виде QR-кода. Он позволяет подтверждать статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, многодетного родителя или инвалида. Цифровой ID можно получить, войдя в приложение госуслуг. Пользователь сформирует его в мессенджере.