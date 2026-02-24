Акцию для поддержки льготников «Культура поMAХимуму» запустили в Подмосковье

24 февраля 2026, 22:42

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

В России по инициативе Министерства культуры страны стартовала специальная акция для льготников - людей с инвалидностью, студентов, членов многодетных семей и пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе Минкульттуризма Московской области.





Предъявив цифровой ID в национальном мессенджере MAX, льготники смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры. Побывать можно будет в музеях, театрах, на концертах и культурно-досуговых учреждений. Акция продлится до 1 марта.

«Для посещения учреждения культуры нужно перейти в Цифровой ID в мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код. Список мероприятий можно найти на портале «Культура.РФ» в разделе «Культура поMAХимуму», – отметили в подмосковном ведомстве.