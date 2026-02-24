Более 311 000 человек отметили Масленицу в парках Подмосковья

24 февраля 2026, 12:55

21 и 22 февраля в 97 парках Московской области провели общеобластной праздник «Солнечная Масленица». За выходные площадки посетили более 311 000 человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Гости участвовали в играх со скоморохами, театрализованных шествиях, концертах и традиционном сжигании чучела Масленицы. Самые смелые покоряли масленичные столбы и соревновались в народных забавах.В Городском парке Шаховской провели богатырские состязания, уличные представления с ростовыми куклами и конкурс на лучшее чучело. В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском округе организовали концерт «Гуляй, народ, Масленица идет!», кукольное представление «Петрушины небылицы» и квест «Охота за масленичными сокровищами».В парке «Захарово» в Одинцовском округе прошли мастер-классы, народные игры, конкурс кукол и тактическая игра «Лазертаг». Для гостей выступили дуэт баянистов «Баян Микс», группа «Матреха» и фолк-ансамбль «Любо-мило». В Городском парке Каширы жители участвовали в спортивных забавах «Русские удальцы», посетили выставку Маслён и праздничный концерт.В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске открыли «Аллею масленичных чудес», ярмарку народных промыслов и организовали старинный аттракцион «Закрутиха».Праздничные мероприятия прошли при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».