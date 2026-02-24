В Подмосковье за масленичным сожжением самого высокого чучела следили 6000 гостей

24 февраля 2026, 21:14

оригинал Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о. Станислава Каторова

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошла главная Масленица России. Праздник собрал более 6000 гостей из Москвы, Подмосковья и других регионов страны, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.





Центральным событием праздника стало сожжение самого большого в стране масленичного чучела. Его высота составила 25,2 метра, то есть выше пятиэтажного дома.

«В этом году Масленица объединила на площадках праздника многообразные традиции регионов нашей страны. Педагоги Детского культурно-просветительского центра «Лампа» из музея-заповедника «Горки Ленинские» научили делать игрушки из разных регионов России – от поморских кукол до якутских жужжалок. Конный театр в исторической форме Отечественной войны 1812 года поборол зиму и зажёг чучело, символизирующее всё плохое. Это стало ярким символом победы света над тьмой и весны над зимой», – поделился директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

