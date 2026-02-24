В Подмосковье за масленичным сожжением самого высокого чучела следили 6000 гостей
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошла главная Масленица России. Праздник собрал более 6000 гостей из Москвы, Подмосковья и других регионов страны, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.
Центральным событием праздника стало сожжение самого большого в стране масленичного чучела. Его высота составила 25,2 метра, то есть выше пятиэтажного дома.
«В этом году Масленица объединила на площадках праздника многообразные традиции регионов нашей страны. Педагоги Детского культурно-просветительского центра «Лампа» из музея-заповедника «Горки Ленинские» научили делать игрушки из разных регионов России – от поморских кукол до якутских жужжалок. Конный театр в исторической форме Отечественной войны 1812 года поборол зиму и зажёг чучело, символизирующее всё плохое. Это стало ярким символом победы света над тьмой и весны над зимой», – поделился директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
В этом году чучело поставило рекорд не только по высоте, но и по продолжительности горения. Огонь 40 минут растапливал лёд, чтобы отогреть землю к весне. Впервые чучело зажгли от факелов конного театра под музыку из фильма «Новые приключения неуловимых».
Для гостей праздника работала особая экономическая зона: на день музей ввёл собственную «валюту» – рублин. Заработать её можно было на шуточных и силовых испытаниях, а затем обменять на любой товар в масленичной лавке. Самый ценный приз достался победителю состязаний по гиревому спорту.