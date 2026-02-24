Достижения.рф

Школьники и студенты Подмосковья отпраздновали Масленицу

В образовательных учреждениях Подмосковья завершилась масленичная неделя. С 16 по 22 февраля школы и колледжи региона стали площадками для народных гуляний, объединивших школьников, студентов колледжей, активистов детских движений и их наставников, сообщает Министерство образования Московской области.



В течение семи дней для учащихся проводили тематические мероприятия, приуроченные к проводам зимы. Программа включила творческие мастер-классы по народным промыслам, традиционные игры и конкурсы, кулинарные состязания по выпечке блинов, а также хороводы и другие народные забавы.

К организации праздника активно подключились педагоги, советники по воспитанию и родители. По информации ведомства, совместная работа помогла создать атмосферу традиционного торжества, укрепить связь между поколениями и привить детям интерес к культурному наследию.

