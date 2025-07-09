Актёр и единоборец Олег Тактаров проведёт мастер-класс в Люберцах

09 июля 2025, 18:56

оригинал Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

10 июля в городском округе Люберцы состоится мастер-класс с профессиональным спортсменом мирового уровня Олегом Тактаровым. Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 40-50 человек.