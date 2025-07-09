Актёр и единоборец Олег Тактаров проведёт мастер-класс в Люберцах
10 июля в городском округе Люберцы состоится мастер-класс с профессиональным спортсменом мирового уровня Олегом Тактаровым. Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 40-50 человек.
Цель мастер-класса – популяризация физической культуры и спорта среди жителей, мотивация молодёжи к здоровому образу жизни, передача практического опыта.
Тактаров – российский спортсмен, первый чемпион турнира UFC 6 из России, мастер спорта по самбо и дзюдо, актёр и общественный деятель. Он – один из первых россиян в смешанных единоборствах на международной арене. Снимается в российских и голливудских фильмах, ведёт просветительскую деятельность, связанную с патриотическим воспитанием молодёжи.
Во время практического занятия Тактаров продемонстрирует базовые техники по борьбе, самообороне и общему физическому развитию. Далее предстоит диалог с участниками, в ходе которого гость поделится историями из спортивной и актёрской карьеры, даст советы молодёжи.
Во время заключительной части мероприятия будут организованы фото- и автограф-сессия, неформальное общение, вручение памятных подарков.
Мастер-класс пройдёт 10 июля 2025 года, начало – в 11.00. Адрес: Люберцы, ул. Кирова, 34 (СК «Р.О.Д.Ъ»)
Читайте также: