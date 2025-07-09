Спортсмены из Подмосковья завоевали награды соревнований по конному троеборью

09 июля 2025, 17:10

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, семь серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на Евразийских играх и чемпионате СНГ по конному троеборью среди взрослых спортсменов и юниоров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.