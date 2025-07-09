Спортсмены из Подмосковья завоевали награды соревнований по конному троеборью
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, семь серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на Евразийских играх и чемпионате СНГ по конному троеборью среди взрослых спортсменов и юниоров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись две представительницы Одинцовского округа: Александра Гальцова и Диана Мартынова, а также Герман Сердечном из Химок.
Серебряные медали завоевали Софья Евдокимова из Истры, Виктория Возняк из Одинцовского округа, а также химкинские всадники Валерий Мартышев, Василиса Маврина и Сергей Васильев. Кроме того, ещё одна спортсменка из Химок — Елизавета Михеева — завоевала две награды.
А бронзу выиграли Александра Гальцова и Лидия Сауленко.
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