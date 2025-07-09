Подмосковные спортсмены завоевали две медали Кубка России по пулевой стрельбе
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Антон Аристархов из Ногинска по итогам соревнований среди мужчин в дисциплине «пистолет пневматический 10 м». Золотую медаль он уступил стрелку из Иркутской области, а бронзовую награду получил спортсмен из Москвы», — говорится в сообщении.Кроме того, Антон Аристархов и Софья Никулина из Дмитрова заняли третье место среди смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Первыми в этой категории стала команда «Москва-1», а бронзу завоевал дуэт из команды «Москва-5».