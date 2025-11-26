Актёры Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступят в суде в защиту актрисы Тарасовой
Домодедовский суд начал допрос актёров Леонида Ярмольника, Юлии Снигирь и Евгения Цыганов по делу актрисы Дарьи-Аглаи Тарасовой.
Они участвуют в судебном заседании по ходатайству защиты. Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
«Согласно обвинению, Тарасова прибыла в международный аэропорт Домодедово из Израиля и проследовала в «зелёный» коридор зоны таможенного контроля, имея при себе электронное курительное устройство с каннабисом. Это средство запрещено к обороту на территории России. В ходе таможенного контроля его обнаружили и изъяли», – говорится в сообщении.В отношении подсудимой возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Материалы дела исследует Домодедовский суд.
В качестве слушателя в зале присутствует мать актрисы Ксения Раппопорт.
Ранее Тарасовой избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Сама она признала вину, назвав свой поступок «большой ошибкой».