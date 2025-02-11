Александр Горбылёв стал врио главы Рузского городского округа

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Временно исполнять обязанности главы Рузского городского округа стал бывший постпред губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылёв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вчера Горбылёва назначили временно исполняющем обязанности главы округа на заседании Совета депутатов», – рассказали «Интерфаксу» в пресс- администрации.Ранее сообщалось, что глава городского округа Николай Пархоменко покинул пост, который он занимал с 2019 года.
Горбылёв до этого был постоянным представителем губернатора Московской области в Мособлдуме. В январе текущего года он ушёл с этой должности.
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