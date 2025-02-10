Пархоменко ушёл с поста главы Рузского округа, который занимал шесть лет

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского городского округа, который занимал с 2019 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале, отметив, что за шесть лет муниципалитет стал для него родным.
«Я благодарен жителям, вместе с которыми прошёл этот путь. Спасибо вам за поддержку, активную жизненную позицию и обратную связь. Сообща мы шли курсом перемен: строили детсады, ремонтировали социальные объекты, открыли в 2021 году новую школу в Тучкове на 550 мест. Вместе радовались личным победам каждого. Я всегда чувствовал вашу поддержку, и это давало мне сил решать сложные задачи», – отметил Пархоменко.Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и его команду за поддержку, вовлечённость и чуткость к работе муниципалитета, пообещав работать с ними и дальше. Пархоменко пожелаю ружанам добра, процветания и мирного неба над головой.
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Лора Луганская