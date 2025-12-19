Достижения.рф

Александра Логачева и Яна Антошина из Подмосковья победили в проекте «Твой ход»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Студентки Губернского колледжа Александра Логачева (специальность «Преподавание в начальных классах») и Яна Антошина (специальность «Поварское и кондитерское дело») стали победителями Всероссийского конкурса «Твой ход». Он направлен на поддержку активной молодежи и развитие студенческого самоуправления, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.



По итогам конкурса определили 200 победителей среди студентов среднего профессионального образования. В число этих студентов вошли Александра и Яна. Кроме того, Александра Логачева попала в состав 20 лучших участников СПО и получила приглашение для участия в итоговом Всероссийском студенческом форуме в Москве.

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Конкурсный трек «Твой ход, староста!» был посвящён формированию института старост в образовательных учреждениях.

Участники проходили несколько этапов:
  • писали эссе,
  • проходили видеокурс,
  • организовывали тематические мероприятия,
  • разрабатывали траекторию развития своей учебной группы.
Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
В программе форума — мастер-классы и лекции, где студенты осваивали приёмы и инструменты работы старост. А еще здесь провели встречу с замминистра науки и высшего образования Ольгой Петровой.

Всероссийский студенческий проект «Твой ход» помогает выявлять и поддерживать активную молодежь, развивает лидерские качества и навыки самоуправления, которые помогают студентам в дальнейшей профессиональной жизни.
Ирина Паршина

