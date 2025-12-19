Александра Логачева и Яна Антошина из Подмосковья победили в проекте «Твой ход»
Студентки Губернского колледжа Александра Логачева (специальность «Преподавание в начальных классах») и Яна Антошина (специальность «Поварское и кондитерское дело») стали победителями Всероссийского конкурса «Твой ход». Он направлен на поддержку активной молодежи и развитие студенческого самоуправления, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
По итогам конкурса определили 200 победителей среди студентов среднего профессионального образования. В число этих студентов вошли Александра и Яна. Кроме того, Александра Логачева попала в состав 20 лучших участников СПО и получила приглашение для участия в итоговом Всероссийском студенческом форуме в Москве.Конкурсный трек «Твой ход, староста!» был посвящён формированию института старост в образовательных учреждениях.
Участники проходили несколько этапов:
- писали эссе,
- проходили видеокурс,
- организовывали тематические мероприятия,
- разрабатывали траекторию развития своей учебной группы.
Всероссийский студенческий проект «Твой ход» помогает выявлять и поддерживать активную молодежь, развивает лидерские качества и навыки самоуправления, которые помогают студентам в дальнейшей профессиональной жизни.