Александра Логачева и Яна Антошина из Подмосковья победили в проекте «Твой ход»

19 декабря 2025, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Студентки Губернского колледжа Александра Логачева (специальность «Преподавание в начальных классах») и Яна Антошина (специальность «Поварское и кондитерское дело») стали победителями Всероссийского конкурса «Твой ход». Он направлен на поддержку активной молодежи и развитие студенческого самоуправления, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





По итогам конкурса определили 200 победителей среди студентов среднего профессионального образования. В число этих студентов вошли Александра и Яна. Кроме того, Александра Логачева попала в состав 20 лучших участников СПО и получила приглашение для участия в итоговом Всероссийском студенческом форуме в Москве. Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области Конкурсный трек «Твой ход, староста!» был посвящён формированию института старост в образовательных учреждениях.



Участники проходили несколько этапов:

писали эссе,

проходили видеокурс,

организовывали тематические мероприятия,

разрабатывали траекторию развития своей учебной группы.