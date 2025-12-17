Учащиеся Подмосковья завоевали награды Всероссийского турнира по беспилотникам

17 декабря 2025, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьники и студенты из Подмосковья успешно выступили на Всероссийском турнире по беспилотным авиационным системам «Новая высота». Он завершился на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.