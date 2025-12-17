Учащиеся Подмосковья завоевали награды Всероссийского турнира по беспилотникам
Школьники и студенты из Подмосковья успешно выступили на Всероссийском турнире по беспилотным авиационным системам «Новая высота». Он завершился на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В финале участвовали две команды из Московской области. Это школьный дивизион из Инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы «Неопознанный летающий дрон» и студенческий дивизион Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королёва «Орлята МЦК».
По итогам турнира подмосковные команды заняли два первых места и одно третье. Егор Шмаков из команды «Орлята МЦК» первенствовал в номинации «Гонщик БАС». В номинации «Создание цифрового двойника» команда «Орлята МЦК» заняла первое место, а команда «Неопознанный летающий дрон» – третье.
Турнир проводят каждый год. Его цели – подготовка квалифицированных кадров в области беспилотных авиационных систем, привлечение молодёжи к внедрению инновационных технологий. Участники – студенты колледжей, школьники и преподаватели. Они могут познакомиться с передовыми технологиями и отработать навыки пилотирования. Всё это способствует формированию кадрового резерва для стратегических отраслей страны.
