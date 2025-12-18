В Подмосковье прошла акция по профориентации и выбору предметов ЕГЭ

18 декабря 2025, 16:40

В муниципалитетах Волоколамский, Шаховская и Дмитровский состоялась региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация», направленная на помощь выпускникам в выборе экзаменационных предметов и формировании профессиональных ориентиров, сообщает Министерство образования Московской области.

В Дмитрове для школьников организовали интерактивную выставку «Профессии в деле», где представители ведущих работодателей рассказали о реальных рабочих задачах, карьерных возможностях и востребованных специальностях. Участники посетили профлаборатории и в командах выполняли практические задания, связанные с профессиями инженера-рыбовода, специалиста по кибербезопасности и педагога будущего. Программа завершилась презентацией проектов и профориентационным квизом.В Шаховской прошли мастер-классы по прикладному искусству, медицине, криминалистике и военным направлениям. С лекциями выступили представители Голицынского пограничного института ФСБ России и 1-й гвардейской танковой армии Минобороны РФ, которые рассказали о службе и правилах поступления в военные учебные заведения.В Волоколамске состоялась пресс-конференция для родителей выпускников, на которой специалисты ответили на вопросы о выстраивании профессиональной траектории. В рамках мероприятия также прошёл флешмоб, направленный на создание позитивной атмосферы и вовлечение участников. Учебные предметы были представлены в образной форме, подчёркивающей их практическую значимость.Акция была нацелена на формирование осознанного отношения подростков к выбору профессии и экзаменов, а также на понимание профессионального пути как инструмента самореализации и достижения личных целей.