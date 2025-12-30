Алексей Потапенко рассказал о главном уроке из программы «Герои Подмосковья»
В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции повышать профессиональные навыки и находить новые пути развития карьеры. Программа стала продолжением проекта «Время Героев», которая действует по инициативе Президента России Владимира Путина.
Один из участников, Алексей Потапенко, рассказал, какой главный урок вынес из обучения. По его словам, важно наладить диалог между властью разных уровней и жителями. Только так можно провести работу качественно и эффективно.
«Главный урок, который я вынес из программы «Герои Подмосковья», — это понимание, что эффективность публичных институтов — это не столько набор административных регламентов, сколько культура взаимодействия между государством, регионом (муниципалитетом) и гражданами», — поделился военнослужащий.Программа рассчитана на 12 месяцев. Она бесплатна для всех, кто успешно проходит конкурсный отбор. Обучение включает четыре очно-заочных модуля и стажировку в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс сопровождают опытные наставники, которые помогают участникам пройти адаптацию и применить новые знания на практике.
«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Принять участие в программе может любой ветеран спецоперации. Необходимо подать заявку на официальном сайте. Там же можно узнать подробности отбора, модулей и стажировок. «Герои Подмосковья» помогают ветеранам не только строить карьеру, но и возвращать уверенность в себе, открывая новые горизонты для профессионального роста и общественной активности.