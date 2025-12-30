Алексей Потапенко рассказал о главном уроке из программы «Герои Подмосковья»

30 декабря 2025, 13:14

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции повышать профессиональные навыки и находить новые пути развития карьеры. Программа стала продолжением проекта «Время Героев», которая действует по инициативе Президента России Владимира Путина.





Один из участников, Алексей Потапенко, рассказал, какой главный урок вынес из обучения. По его словам, важно наладить диалог между властью разных уровней и жителями. Только так можно провести работу качественно и эффективно.

«Главный урок, который я вынес из программы «Герои Подмосковья», — это понимание, что эффективность публичных институтов — это не столько набор административных регламентов, сколько культура взаимодействия между государством, регионом (муниципалитетом) и гражданами», — поделился военнослужащий.