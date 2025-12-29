В Сергиевом Посаде открыли памятник бойцам и работникам военного госпиталя

29 декабря 2025, 10:20

В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Сергиевом Посаде торжественно открыли скульптурную композицию в память о подвиге бойцов и работников госпиталя. Церемонию приурочили к 61-й годовщине медучреждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

«Можно по-настоящему гордиться тем делом, которое вы делаете для нашей страны как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас. Вы помогаете нашим бойцам оправиться от ран и вернуться в строй», – сказал первый замглавы Сергиево-Посадского округаПочётное право открыть монумент предоставили врачу 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа Воздушно-десантных войск, кавалеру двух Орденов Мужества, гвардии майору«За други своя. Традициям верны», – гласит надпись на монументе. Автор композиции –советский и российский скульптор, народный художник России. На барельефе он изобразил воинов разных эпох – от дружинников Киевской Руси до бойцов СВО.За доблесть и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, отличившимся бойцам вручили награды.