Аленичев выведет «Легенд футбола» на поле стадиона в Мытищах своего имени

18 июля 2025, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Легенды футбола» 26 июля проведёт матч проекта «Выходи во двор» с любительской командой жителей городского округа Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Капитан команды Дмитрий Аленичев выведет боевой состав прославленных игроков на поле стадиона, названного в его честь. В матче сыграют Роман Павлюченко, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов и голкипер Александр Филимонов. Тренер команды – трёхкратный вице-чемпион СССР как игрок и двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. О происходящем на поле зрителям будут рассказывать комментаторы Виктор Гусев и Олег Жолобов.

«По традиции именитые игроки проведут открытую тренировку для юных футболистов. Также на стадионе им. Дмитрия Аленичева организуют развлекательную программу – интерактивные конкурсы, лотерея и тематические площадок с футбольными аттракционами», – рассказали в пресс-службе.