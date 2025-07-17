Дубненский полумарафон «Большая Волга» открывает регистрацию на детские забеги
В полдень 18 июля начинается регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Для юных любителей бега предусмотрены две дистанции в зависимости от возраста – 300 м и 600 м. Зарегистрировать ребёнка на соревнования можно на сайте. Для этого у родителя должен быть создан личный кабинет спортсмена. Выбрав дистанцию, нужно нажать кнопку «Зарегистрировать друга» и внести данные бегуна. На адрес электронной почты придёт подтверждение и стартовый номер. При этом для каждого ребёнка нужна отдельная почта», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что участники и зрители полумарафона смогут посетить достопримечательности города. Ознакомиться с интересными местами Дубны можно по ссылке.
Соревнования состоятся в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Старты проекта проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».