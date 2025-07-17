Руза примет велогонки серии CyclingRace в первые выходные августа

17 июля 2025, 21:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Рузском городском округе 2 и 3 августа пройдут соревнования по велоспорту серии CyclingRace. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Регистрация уже открыта. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте серии.

«Участники смогут проверить силы в разных форматах гонок, независимо от уровня подготовки. Гонщиков разделят на категории по возрасту, полу и уровню мастерства. Все участники получат памятные медали, а победители и призёры в своих категориях – призы», – рассказали в ведомстве.