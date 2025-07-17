Руза примет велогонки серии CyclingRace в первые выходные августа
В Рузском городском округе 2 и 3 августа пройдут соревнования по велоспорту серии CyclingRace. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регистрация уже открыта. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте серии.
«Участники смогут проверить силы в разных форматах гонок, независимо от уровня подготовки. Гонщиков разделят на категории по возрасту, полу и уровню мастерства. Все участники получат памятные медали, а победители и призёры в своих категориях – призы», – рассказали в ведомстве.В первый соревновательный день состоятся индивидуальная гонка с раздельным стартом до 25 км и парная гонка. Во второй день велосипедисты смогут выбрать подходящий формат участия и протяжённость дистанции групповой гонки – от 30 км до 150 км.
Каждому гонщику предоставят стартовый пакет с номером и подарками, чип для электронного хронометража, питание, прохладительные и горячие напитки, медицинская страховка.
Старты серии CyclingRace проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».