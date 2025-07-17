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Руза примет велогонки серии CyclingRace в первые выходные августа

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Рузском городском округе 2 и 3 августа пройдут соревнования по велоспорту серии CyclingRace. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Регистрация уже открыта. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте серии.

«Участники смогут проверить силы в разных форматах гонок, независимо от уровня подготовки. Гонщиков разделят на категории по возрасту, полу и уровню мастерства. Все участники получат памятные медали, а победители и призёры в своих категориях – призы», – рассказали в ведомстве.
В первый соревновательный день состоятся индивидуальная гонка с раздельным стартом до 25 км и парная гонка. Во второй день велосипедисты смогут выбрать подходящий формат участия и протяжённость дистанции групповой гонки – от 30 км до 150 км.

Каждому гонщику предоставят стартовый пакет с номером и подарками, чип для электронного хронометража, питание, прохладительные и горячие напитки, медицинская страховка.

Старты серии CyclingRace проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».


Лора Луганская

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