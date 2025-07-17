Легкоатлеты Подмосковья выиграли семь медалей чемпионата России для лиц с ПОДА
Одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Денис Гнездилов по итогам соревнования в толкании ядра.
«Денис Гнездилов, ставший лучшим в толкании ядра, выступает за Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области», — говорится в сообщении.Ещё одну медаль в толкании ядра завоевал Сергей Сокульский из Одинцовского городского округа: он занял втрое место. Кроме того, серебряную награду получил Алексей Кузнецов из городского округа Воскресенск в метании копья. Третье серебро принёс подмосковной сборной Даниил Куранов из городского округа Мытищи в забеге на 800 метров.
А все три бронзовые медали завоевала легкоатлетка из Воскресенска Дарья Гарипова. Она получила награды в метании копья, беге на 100 метров и беге на 300 метров.