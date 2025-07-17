Легкоатлеты Подмосковья выиграли семь медалей чемпионата России для лиц с ПОДА

17 июля 2025, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Денис Гнездилов по итогам соревнования в толкании ядра.





«Денис Гнездилов, ставший лучшим в толкании ядра, выступает за Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области», — говорится в сообщении.