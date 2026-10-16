Алина Шевченко из Подмосковья победила на первенстве мира по спортивной борьбе
Воспитанница егорьевской спортшколы олимпийского резерва по единоборствам Алина Шевченко завоевала золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходят в Лас-Вегасе с 12 по 18 октября. В них участвуют сильнейшие борцы из разных стран мира.
«Подмосковная атлетка выступала в весовой категории до 68 килограммов. В полуфинале она победила итальянку Лауру Гордино со счётом 10:0, а в финальной схватке взяла верх над Ксенией Тереней из Белоруссии со счётом 11:0», — говорится в сообщенииВ министерстве напомнили, что в сентябре текущего года Алина выиграла золото на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниорок до 20 лет, которое проходило в городе Понтеведра в Испании.