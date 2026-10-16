Алина Шевченко из Подмосковья победила на первенстве мира по спортивной борьбе

16 октября 2026, 13:48

оригинал Алина Шевченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Воспитанница егорьевской спортшколы олимпийского резерва по единоборствам Алина Шевченко завоевала золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходят в Лас-Вегасе с 12 по 18 октября. В них участвуют сильнейшие борцы из разных стран мира.





«Подмосковная атлетка выступала в весовой категории до 68 килограммов. В полуфинале она победила итальянку Лауру Гордино со счётом 10:0, а в финальной схватке взяла верх над Ксенией Тереней из Белоруссии со счётом 11:0», — говорится в сообщении