Достижения.рф

В Подмосковье с января земельные участки получили более 160 многодетных семей

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 160 многодетных семей из 20 округов Московской области получили бесплатные земельные участки с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.



Всего за 15 лет землю получили более 39 тысяч подмосковных многодетных семей — 65% от всех, поставленных на учёт.

«Округами-лидерами по передачи участков многодетным в этом году стали Истра, Одинцовский, Подольск и Дмитровский», — сказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
В Истре участки передали 28 семьям, в Одинцовском округе — 23, в Подольске — 22, а в Дмитровском округе землю получили 17 многодетных семей.

В министерстве также отметили, что к настоящему времени в муниципалитетах сформировали ещё 3 157 участков, а на стадии формирования находятся 2 122.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0