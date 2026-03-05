В Подмосковье с января земельные участки получили более 160 многодетных семей

05 марта 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 160 многодетных семей из 20 округов Московской области получили бесплатные земельные участки с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.





Всего за 15 лет землю получили более 39 тысяч подмосковных многодетных семей — 65% от всех, поставленных на учёт.





«Округами-лидерами по передачи участков многодетным в этом году стали Истра, Одинцовский, Подольск и Дмитровский», — сказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.