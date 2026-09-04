Альпинист химкинского НПО «Энергомаш» установил флаг на высоте более 7000 метров

04 сентября 2026, 22:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Сотрудник химкинского НПО «Энергомаш» Анри Скрижалин совершил восхождение на Пик Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Химки.





Это одна из высочайших вершин Центральной Азии высотой 7134 метра. Экспедиция длилась около трёх недель, а подготовка заняла больше года.



Пик Ленина входит в пятёрку высочайших горных вершин стран СНГ, высота которых превышает 7000 метров. Покорение всех пяти семитысячников даёт право на почётное звание «Снежный барс».

«Восхождение на семитысячник – испытание, которое требует огромной выдержки, дисциплины и силы духа. Такие достижения показывают, что большие цели становятся реальностью, когда за ними стоят труд, подготовка и вера в себя», – отметил зампредседателя Совета депутатов Руслан Шаипов.