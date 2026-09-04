Альпинист химкинского НПО «Энергомаш» установил флаг на высоте более 7000 метров
Сотрудник химкинского НПО «Энергомаш» Анри Скрижалин совершил восхождение на Пик Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Это одна из высочайших вершин Центральной Азии высотой 7134 метра. Экспедиция длилась около трёх недель, а подготовка заняла больше года.
Пик Ленина входит в пятёрку высочайших горных вершин стран СНГ, высота которых превышает 7000 метров. Покорение всех пяти семитысячников даёт право на почётное звание «Снежный барс».
«Восхождение на семитысячник – испытание, которое требует огромной выдержки, дисциплины и силы духа. Такие достижения показывают, что большие цели становятся реальностью, когда за ними стоят труд, подготовка и вера в себя», – отметил зампредседателя Совета депутатов Руслан Шаипов.
НПО «Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Разработанные там двигатели устанавливаются на все российские ракеты-носители «Союз», «Протон», «Ангара».