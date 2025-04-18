Альвина Борисова из Подмосковья рассказал о жизни в блокадном Ленинграде

Фото: istockphoto.com/mundam
Жительница Московской области Альвина Борисова родилась в Ленинграде за год до войны и до сих пор помнит о том, как её мать боролась за жизнь своих детей в годы блокады, сообщает 360.ru.
«Мама обдирала кусочки обоев и варила клейстер. Мы это пили как кисель, и было очень вкусно. А потом я эти стены постоянно лизала, потому что они тоже были сладкие», — рассказала Альвина Борисова.В семье было двое детей, но брат Альвины погиб от голода. Сама она тоже была на грани смерти из-за дистрофии.
«Врачи считали, что я не выживу. При этом я болела всеми детскими болезнями. И каждый раз маме говорили: «Евдокия, что ты над ней сидишь? Она все равно не жилец». А мама сказала: «Нет, если я её сберегла в блокаду, я её выхожу», — сказала Альвина.Когда Альвине Борисовой исполнилось 20 лет, она в армию, служила планшетистом радиолокационных станций обнаружения. И в армии познакомилась с будущим мужем. Традиции армейской династии продолжает внук ветерана — он уже три года служит в зоне СВО.
Читайте также:
Ветеран Умеренков из Долгопрудного рассказал о своём боевом опыте
103-летнему ветерану из Балашихи вручили медаль к годовщине Победы
В Наро-Фоминске ветеран Афганской войны провёл урок мужества
Лев Каштанов