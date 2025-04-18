Ветеран Умеренков из Долгопрудного рассказал о своём боевом опыте

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Ветеран Великой Отечественной войны 101-летний житель Долгопрудного Александр Егорович Умеренков в преддверии Дня Победы рассказал о своём воинском пути, сообщает 360.ru.
В армию Александр Егорович пошёл в 18 лет, а в 19 уже оказался на фронте. За годы службы он получил несколько боевых наград, но особенно гордится первой, которую он получил за взятие в плен вражеских солдат.
После окончания войны Александр Умеренков продолжил службу, его общий воинский стаж составляет 27 лет. Сейчас ветеран проводит уроки мужества в подмосковных школах.
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«Мы подкатили пушки метров на 100, ударили по амбразуре и вывели оттуда десять немцев, в плен взяли, за что я был награжден первой медалью «За Отвагу», — рассказал Александр Егорович.Умеренков принимал участие в освобождении Орловской и Брянской областей, Белоруссии, стран Балтии и победу встретил в Прибалтике.
После окончания войны Александр Умеренков продолжил службу, его общий воинский стаж составляет 27 лет. Сейчас ветеран проводит уроки мужества в подмосковных школах.
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Лев Каштанов