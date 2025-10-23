Амбассадором Единой школьной лиги в Дубне стал футболист Дмитрий Живоглядов
Обладатель Кубка и Суперкубка России по футболу Дмитрий Живоглядов стал амбассадором Единой школьной лиги в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Футболист родился в Дубне, играл за клубы «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».
«В нашем детстве такого не было. Так что я завидую ребятам и желаю им удачи», — сказал Дмитрий Живоглядов на церемонии открытия Лиги.Дмитрия поблагодарил глава округа Максим Тихомиров.
«Именитые дубненские спортсмены — это отличный пример для молодого поколения. Благодарен Дмитрию Живоглядову за поддержку и интерес к спортивной жизни наших школьников», — заявил Максим Тихомиров.В Единую школьную лигу входят соревнования по шахматам, баскетболу 3х3, футзалу и волейболу. В прошлом году этот масштабный турнир проводился впервые в пилотном режиме. Тогда в нём участвовали десять округов, включая Дубну. В этом году в него включили все подмосковные муниципалитеты.