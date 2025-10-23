Амбассадором Единой школьной лиги в Дубне стал футболист Дмитрий Живоглядов

23 октября 2025, 17:40

Обладатель Кубка и Суперкубка России по футболу Дмитрий Живоглядов стал амбассадором Единой школьной лиги в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Футболист родился в Дубне, играл за клубы «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».





«В нашем детстве такого не было. Так что я завидую ребятам и желаю им удачи», — сказал Дмитрий Живоглядов на церемонии открытия Лиги.

«Именитые дубненские спортсмены — это отличный пример для молодого поколения. Благодарен Дмитрию Живоглядову за поддержку и интерес к спортивной жизни наших школьников», — заявил Максим Тихомиров.