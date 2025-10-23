В подмосковном Ленинском строят новый жилой комплекс «Живописный»

23 октября 2025, 11:16

В Ленинском городском округе продолжают строительство жилого комплекса «Живописный». Проект реализует ГК «Гранель», сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



В корпусе 1.1 завершают подготовительный этап: строители уже залили фундаментную плиту, возвели вертикальные конструкции ниже нулевой отметки и плиты перекрытия подвала. В секции 3 идёт армирование вертикальных конструкций четвёртого этажа, специалисты приступили к кладке внутренних перегородок.Затем построят 16 восьмиэтажных домов и объекты социнфраструктуры — два детских сада на 450 мест, школу для 1600 учеников и поликлинику со станцией скорой помощи. А еще здесь откроют паркинги, магазины, кафе, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.Комплекс расположится в 3,6 км от МКАД. В первой очереди уже построили четыре корпуса площадью 97 000 квадратных метров, рассчитанных на 1078 квартир, и открыли детский сад на 130 мест. Рядом — Булатниковский пруд, Бутовский лесопарк и несколько исторических усадеб.В перспективе в округе расширят дорожную сеть и запустят новые маршруты к станциям метро и железной дороге. В Подмосковье девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.