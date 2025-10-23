В Левобережном районе Дубны начали монтировать каток
Монтаж катка с искусственным льдом начался на стадионе «Волна» в Левобережном районе Дубны. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы ведутся по губернаторской программе.
Всего в Дубне в этом году откроют пять катков, два из которых — в Левобережье.«Сейчас на стадионе уже установили пункт проката коньков, кассу и помещение для оборудования. Затем рабочие приступят к раскладке холодовых матов и монтажу бортов», — говорится в сообщении.
«Жители просили восстановить хоккейную коробку, которая пришла в негодность. В этом году историческая площадка возвращается, как и зимние тренировки наших жителей. При этом хоккейную коробку сделали больше, чем она была до этого», — рассказал глава Дубны Максим ТихомировОтмечается, что каток на стадионе «Волна» откроют 1 декабря.