В Левобережном районе Дубны начали монтировать каток

23 октября 2025, 11:42

Монтаж катка с искусственным льдом начался на стадионе «Волна» в Левобережном районе Дубны. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Работы ведутся по губернаторской программе.





«Сейчас на стадионе уже установили пункт проката коньков, кассу и помещение для оборудования. Затем рабочие приступят к раскладке холодовых матов и монтажу бортов», — говорится в сообщении.



«Жители просили восстановить хоккейную коробку, которая пришла в негодность. В этом году историческая площадка возвращается, как и зимние тренировки наших жителей. При этом хоккейную коробку сделали больше, чем она была до этого», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров