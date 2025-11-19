Красногорские хирурги час доставали стакан из прямой кишки пациента

19 ноября 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской больницы помогли пациенту, в прямую кишку которого попал стакан. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмное отделение поступил 42-летний мужчина с жалобами на трёхдневную задержку стула. Он рассказал, что причиной стало инородное тело в прямой кишке – стакан. Как он там оказался, пациент не объяснил. Мужчина надеялся, что посуда выйдет естественным путём.

«Нам удалось извлечь инородное тело без проведения разрезов. Операция заняла час. Сложность заключалась в том, что стакан было трудно обхватить, а использование инструментов могло привести к серьёзным последствиям. Однако благодаря профессионализму врачей всё прошло успешно», – рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской больницы Дмитрий Жилкин.

«Инородное тело, особенно с острыми краями или неправильной формы, может повредить прямую кишку. Чем дольше оно находится внутри, тем выше риск усугубления травмы. Кроме того, повреждённые ткани становятся воротами для инфекции, вызывают воспаление, абсцессы и другие гнойные процессы, вплоть до сепсиса. В самых тяжёлых случаях может произойти перфорация стенки прямой кишки. Это опасное для жизни состояние требует экстренной хирургической помощи», – объяснил врач.