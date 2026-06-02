Андреева из Подмосковья во второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который продолжается на грунтовых кортах Парижа. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В четвертьфинальном матче Андреева разгромила румынку Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:3.

«Теннисистки провели на корте 57 минут. Подмосковная спортсменка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, во второй раз в карьере пробившись в полуфинал «Ролан Гаррос». Впервые она дошла до этой стадии в прошлом году», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в турнире участвует ещё одна теннисистка из Подмосковья – Диана Шнайдер.

В полуфинале Андреевой предстоит померяться силами с одной из представительниц Украины – Элиной Свитолиной или Мартой Костюк. В четвертьфинале они сразятся между собой.
Лора Луганская

