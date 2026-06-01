Более 350 велосипедистов стартовали в гравийном заезде Gran Fondo Gravel Race
В Парке Малевича в Одинцовском городском округе прошёл первый велозаезд года из серии Gran Fondo Gravel Race. На старт вышли более 350 участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Мероприятие собрало любителей велоспорта разных возрастов и уровня подготовки.
«Гравийная гонка в одном из живописнейших парков Подмосковья сочетала элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка. Все участники получили медали финишёров, а победители и призёры в каждой возрастной категории были отмечены памятными призами от организаторов», – рассказали в министерстве.Результаты заездов доступны на сайте серии.
В новом сезоне в Московской области запланировано четыре старта серии. Следующие заезды Gran Fondo Russia пройдут в Волоколамске (7 июня), Можайске (в деревне Бородино, 14 июня) и Рузе (20 сентября).