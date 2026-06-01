Более 350 велосипедистов стартовали в гравийном заезде Gran Fondo Gravel Race

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Парке Малевича в Одинцовском городском округе прошёл первый велозаезд года из серии Gran Fondo Gravel Race. На старт вышли более 350 участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Мероприятие собрало любителей велоспорта разных возрастов и уровня подготовки.

«Гравийная гонка в одном из живописнейших парков Подмосковья сочетала элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка. Все участники получили медали финишёров, а победители и призёры в каждой возрастной категории были отмечены памятными призами от организаторов», – рассказали в министерстве.