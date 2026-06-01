Семейный шахматный турнир «МЕГА Семья» прошёл в Химках 31 мая
Семейный шахматный турнир «МЕГА Семья» в рамках проекта «МЕГА Кубок» прошёл 31 мая в торговом центре МЕГА Химки. В любительских соревнованиях приняли участие 35 семейных команд, каждая из которых состояла из ребёнка и взрослого, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На площадке мероприятия за победу боролись представители разных поколений — сын с отцом, дед с внучкой и другие семейные дуэты. Организаторы приурочили турнир ко Дню защиты детей и нацелили его на популяризацию активного семейного досуга, интеллектуальных видов спорта и здорового образа жизни.
Соревнования прошли по швейцарской системе в семь туров. Организаторы мероприятия — МЕГА, Федерация шахмат Московской области и Шахматный клуб Сергея Карякина. Первое место завоевала семья Дроновых, второе — семья Сергеевых, третье — семья Дерябиных.
Дополнительные награды получили: в номинации «Крепкий орешек» — семья Фридэ, в номинации «Самая дружная семья» — семья Данильянц, в номинации «Гармония поколений» — семья Амировых.
Соревнования провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
