Андрей Иванов и Денис Майданов встретились с Одинцовскими НКО инвалидов
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутат Госдумы Денис Майданов провели встречу с представителями шести общественных организаций инвалидов муниципалитета. Общественников поздравили с Международным днем инвалидов и вручили организациям денежные сертификаты. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.
Андрей Иванов поблагодарил активистов за ежедневную помощь людям и семьям, которым требуется особая поддержка.
«В Одинцовском округе работают сильные общественные организации, которые каждый день помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Вы открываете для детей и взрослых новые возможности, подставляете плечо целым семьям», — подчеркнул глава округа.Денис Майданов обратился к участникам встречи и поздравил их с Днем добровольца.
«Все больше и больше появляется людей, которым не нужно говорить, что нужно помогать ближнему», — отметил депутат.Волонтеры и неравнодушные жители сегодня играют огромную роль в жизни общества. Далее встречу продолжили в формате чаепития. Представители организаций озвучили актуальные проблемы.
Так, в Звенигороде нужн отремонтировать пандус и потолок в штаб-квартире общества инвалидов. В офисе одинцовского отделения ВОИ необходимо заменить окна. Эти задачи Андрей Иванов поручил решить до Нового года.Также участники подняли вопросы транспорта:
- нехватку остановки у станции «Перхушково»;
- необходимость маршрута к новому клинико-диагностическому центру в Ромашкове.