Андрей Иванов и Денис Майданов встретились с Одинцовскими НКО инвалидов

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутат Госдумы Денис Майданов провели встречу с представителями шести общественных организаций инвалидов муниципалитета. Общественников поздравили с Международным днем инвалидов и вручили организациям денежные сертификаты. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.



Андрей Иванов поблагодарил активистов за ежедневную помощь людям и семьям, которым требуется особая поддержка.

«В Одинцовском округе работают сильные общественные организации, которые каждый день помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Вы открываете для детей и взрослых новые возможности, подставляете плечо целым семьям», — подчеркнул глава округа.
Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа
Денис Майданов обратился к участникам встречи и поздравил их с Днем добровольца.
«Все больше и больше появляется людей, которым не нужно говорить, что нужно помогать ближнему», — отметил депутат.
Волонтеры и неравнодушные жители сегодня играют огромную роль в жизни общества. Далее встречу продолжили в формате чаепития. Представители организаций озвучили актуальные проблемы.

Так, в Звенигороде нужн отремонтировать пандус и потолок в штаб-квартире общества инвалидов. В офисе одинцовского отделения ВОИ необходимо заменить окна. Эти задачи Андрей Иванов поручил решить до Нового года.
Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа
Также участники подняли вопросы транспорта:
  • нехватку остановки у станции «Перхушково»;
  • необходимость маршрута к новому клинико-диагностическому центру в Ромашкове.
Администрация округа обсудит их с профильными ведомствами. Кроме того, прозвучало предложение организовать специальные курсы для участников СВО с нарушением слуха. Муниципалитет проработает этот вопрос совместно с госпиталем имени Вишневского.
Ирина Паршина

