Андрей Иванов и Денис Майданов встретились с Одинцовскими НКО инвалидов

08 декабря 2025, 18:52

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутат Госдумы Денис Майданов провели встречу с представителями шести общественных организаций инвалидов муниципалитета. Общественников поздравили с Международным днем инвалидов и вручили организациям денежные сертификаты. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.





Андрей Иванов поблагодарил активистов за ежедневную помощь людям и семьям, которым требуется особая поддержка.

«В Одинцовском округе работают сильные общественные организации, которые каждый день помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Вы открываете для детей и взрослых новые возможности, подставляете плечо целым семьям», — подчеркнул глава округа.

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа



«Все больше и больше появляется людей, которым не нужно говорить, что нужно помогать ближнему», — отметил депутат.

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

