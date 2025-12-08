В Одинцовском округе школьники осваивают профессию журналиста

08 декабря 2025, 18:14

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

В Одинцовском округе реализуют проект «Курс молодого журналиста», который организовало Одинцовское телевидение и местный Молодёжный центр. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.





На шестом занятии ребята изучали создание телевизионных репортажей.



Они разобрали структуру материала, узнали, как проходит подготовка к репортажу и увидели работу настоящего журналиста «в поле».



Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа



«Это был очень интересный опыт — узнать, как работает репортёр и из чего состоит настоящий репортаж. Теперь хочется попробовать свои силы на практике!» — поделилась участница курса Мария Баринова.

