В Одинцовском округе школьники осваивают профессию журналиста
В Одинцовском округе реализуют проект «Курс молодого журналиста», который организовало Одинцовское телевидение и местный Молодёжный центр. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.
На шестом занятии ребята изучали создание телевизионных репортажей.
Они разобрали структуру материала, узнали, как проходит подготовка к репортажу и увидели работу настоящего журналиста «в поле».
«Это был очень интересный опыт — узнать, как работает репортёр и из чего состоит настоящий репортаж. Теперь хочется попробовать свои силы на практике!» — поделилась участница курса Мария Баринова.В конце урока молодые журналисты приступили к подготовке собственных репортажей. На следующем занятии они представят первые результаты своей творческой работы и смогут применить полученные знания на практике.