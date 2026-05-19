Подмосковные гонщики завоевали награды фестиваля суперкаров Анлим в Раменском

Гонщики из Московской области стали победителями и призёрами фестиваля суперкаров Анлим, который прошёл на автодроме RDRC Racepark в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В соревнованиях участвовали несколько десятков гонщиков из разных регионов. Лучших выявляли в семи классах.

«Андрей ТТ из посёлка Власиха выиграл зачёт GT2, Денис Кистень из Истры поднялся на высшую ступень подиума в классе GT5. Бронзу завоевали Александр Миронов из Красногорска в классе GT1, а также Андрей ТТ, занявший третье место в классе GT4. Помимо этого, Миронов стал обладателем специального приза за самую высокую скорость на финишной черте. Он разогнался до 291,62 км/ч», – рассказали в ведомстве.