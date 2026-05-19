Подмосковные гонщики завоевали награды фестиваля суперкаров Анлим в Раменском
Гонщики из Московской области стали победителями и призёрами фестиваля суперкаров Анлим, который прошёл на автодроме RDRC Racepark в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях участвовали несколько десятков гонщиков из разных регионов. Лучших выявляли в семи классах.
«Андрей ТТ из посёлка Власиха выиграл зачёт GT2, Денис Кистень из Истры поднялся на высшую ступень подиума в классе GT5. Бронзу завоевали Александр Миронов из Красногорска в классе GT1, а также Андрей ТТ, занявший третье место в классе GT4. Помимо этого, Миронов стал обладателем специального приза за самую высокую скорость на финишной черте. Он разогнался до 291,62 км/ч», – рассказали в ведомстве.
Фестиваль Анлим стал первым официальным соревнованием по дрэг-рейсингу в центральной России в новом сезоне. В этом году этот фестиваль, а также Московская Миля и Суперкубок RDRC объединены в новую гоночную серию со статусом Кубка Москвы. Её отличительная черта – заезды на 3/8 мили (603 метра), а не на дистанции, на которых соревнуются в чемпионате и Кубке России по дрэг-рейсингу.
В следующий раз пилоты соберутся на автодроме RDRC в подмосковном Быкове через две недели. 30 и 31 мая состоится первый этап RDRC, Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу.